https://static.news.ru/photo/465177a6-b45a-11e9-8f8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Украинские силовики открыли огонь по позициям Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в районе населённого пункта Золотое-5 в Донбассе. Обстрел был произведён спустя 10 суток после объявления перемирия.

По словам начальника пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Якова Осадчего, 54-я бригада ВСУ применила против милиции стрелковое оружие в 13:25 по московскому времени.

Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, полномочный представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил, что на востоке Украины соблюдается режим тишины. Он отметил, что количество обстрелов в Донбассе существенно снизилось.