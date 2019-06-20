https://static.news.ru/photo/2a510bc8-9350-11e9-ad6e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/Global Look Press

Украинские военные лишают спецмиссию ОБСЕ возможности наблюдения за ситуацией в Донбассе с помощью беспилотников. Об этом заявил глава пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, мобильная группа одного из подразделений ВСУ занимается глушением сигнала летательного аппарата миссии. В частности, деятельность по созданию помех БПЛА была зафиксирована в районе Лебединского, который находится под контролем ВСУ.

Безсонов добавил, что данные о глушении сигнала беспилотника присутствуют в отчётах сотрудников ОБСЕ, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что власти ДНР обвинили ВСУ в подготовке вооружённой провокации. В Донецке заявили, что обстрел позиций ополченцев будет вестись в присутствии представителей украинских СМИ. Предполагается, что таким образом Киев хочет сорвать новое соглашение о перемирии.