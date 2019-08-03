https://static.news.ru/photo/a621b1e4-b5fb-11e9-bf66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские силовики обстреляли из гранатомётов и стрелкового оружия территорию самопровозглашённой Луганской народной республики. Инцидент произошёл в районе населённого пункта Логвиново.

Это третье нарушение перемирия в течение одного дня, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы Народной милиции ЛНР Якова Осадчего. Были обстреляны позиции силовых служб республики.

Вооружённые формирования украинских карателей в очередной раз нарушили взятые на себя обязательства о выполнении условий перемирия, — заявил он.

Осадчий уточнил, что жертв удалось избежать.

Ранее, как писал News.ru, силовики открыли огонь по позициям Народной милиции ЛНР в районе населённого пункта Золотое-5. Режим прекращения огня в Донбассе был объявлен 21 июля.