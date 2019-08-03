Украинские силовики обстреляли из гранатомётов и стрелкового оружия территорию самопровозглашённой Луганской народной республики. Инцидент произошёл в районе населённого пункта Логвиново.
Это третье нарушение перемирия в течение одного дня, сообщает
Вооружённые формирования украинских карателей в очередной раз нарушили взятые на себя обязательства о выполнении условий перемирия, — заявил он.
Осадчий уточнил, что жертв удалось избежать.
Ранее, как писал News.ru, силовики открыли огонь по позициям Народной милиции ЛНР в районе населённого пункта Золотое-5. Режим прекращения огня в Донбассе был объявлен 21 июля.