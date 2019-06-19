https://static.news.ru/photo/e4dac4ee-9278-11e9-9cef-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска произвели обстрел западной части Донецка. Во время атаки применялась крупнокалиберная артиллерия.

В общей сложности ВСУ выпустили 110 снарядов калибром 122 мм и 52 мины калибром 120 мм. Огонь вёлся военнослужащими 24-й бригады ВСУ под командованием Валерия Гудзя с позиций в районе Марьинки, заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

В результате обстрела пострадали десять домов и шахта имени Челюскинцев в Петровском районе Донецка. Повреждения, в частности, получил вентилятор главного проветривания выработки. Шахтёрам самостоятельно удалось запустить скиповый ствол и подняться на поверхность.

Кроме того, были частично разрушены три газопровода, линия электропередачи, хозпостройки и автомобили на улицах Козлова и Петровского. По данным ДНР, были повреждены фасад и остекление Детской городской клинической больницы № 4 и бассейна «Петровский». Пострадало медицинское оборудование стоимостью свыше миллиона рублей.

По мнению представителя Народной милиции, обстрел был направлен на срыв переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины в Минске, передаёт Донецкое агентство новостей (ДАН).

Ранее News.ru писал, что Россия сосредоточила возле украинской границы десятки тысяч военных. Такое заявление сделал начальник Управления верификации Генерального штаба Вооружённых сил Украины Андрей Гудзь.