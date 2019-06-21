https://static.news.ru/photo/f3ab295e-9427-11e9-82cf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что будет внимательно следить за качеством ремонтных дорог на участках трасс по направлению Луганск — Свердловск — Должанский.

Мною этому вопросу (качества ремонта дорог. — Ред.) уделяется огромнейшее внимание. То есть, если мы на это затрачиваем бюджетные государственные средства, то дорога должна быть сделана так, как положено, в соответствии со всеми требованиями, чтобы дорога реально стояла не год и не два, — цитирует его ФАН .

Глава республики подчеркнул, что прежняя власть Украины довела до полной разрухи местную инфраструктуру.

По словам Пасечника, ремонтом дорог никто не занимался 30 лет и за это время её совсем не стало.

В заключении чиновник сказал, что ремонт дорог в регионе, в первую очередь международного значения, является приоритетом в 2019 году.

Ранее News.ru писал, что Евросоюз обдумает вариант непризнания российских паспортов жителей ДНР и ЛНР, а также планирует отслеживать ситуацию в Донбассе.