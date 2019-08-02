https://static.news.ru/photo/0d98a3fa-b539-11e9-9949-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп может принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины. Такую возможность допустил специальный представитель американского Госдепартамента Курт Волкер.

Вместе с тем, такое развитие событий возможно только в том случае, если Россия будет настроена «реально прекратить конфликт», уточнил он. Кроме того, политики в Соединённых Штатах, во-первых, хотят заранее быть уверенными в том, что встреча окажется полезной, а во-вторых, согласны участвовать в переговорах лишь в полноценном официальном статусе.

Если будет создан новый формат, где были бы вовлечены США и кто-то ещё, например Великобритания, Франция, Германия, мы тоже готовы поддержать такие встречи, — заявил Волкер в интервью изданию « Тиждень ».

При этом дипломат усомнился, что переговорщикам удастся долго работать в таком формате.

8 июля, как писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину провести переговоры по Донбассу в Минске. Во встрече, по его словам, могли бы принять участие лидеры США, Германии, Франции и Великобритании. 11 июля Путин ответил, что готов обсудить расширение «нормандского формата» после парламентских выборов в Украине.