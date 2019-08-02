https://static.news.ru/photo/8e181482-b53b-11e9-ae39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Вокзал одного из крупнейших городов Германии Франкфурта-на-Майне заработал после полицейской операции, во время которой задержали трёх человек.

Сообщение возобновляется, возможны задержки, — сообщает ТАСС со ссылкой на представителя железнодорожного концерна Deutsche Bahn.

Вокзал оцепили полицейские в течение часа. Всё это время стражи порядка разыскивали злоумышленников, пытавшихся получить доступ к банковским ячейкам в здании.

Ранее News.ru писал, что несколько сотрудников волгоградского аэропорта задержаны по подозрению в кражах личных вещей из багажа пассажиров. Брали не что попало, а деньги, ювелирные украшения и дорогостоящую технику. Только по трём эпизодам — а именно столько пострадавших подали заявления в правоохранительные органы — ущерб составил более 500 тысяч рублей.