https://static.news.ru/photo/9cdd04fa-b3a6-11e9-bbf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: CRNAGORAMNE/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Военнослужащих Черногории обязали участвовать в международных миссиях и обязательной защите союзников по НАТО. Такую задачу закрепил парламент, поправки внесены в закон об обороне.

Комплектование подразделений для совместных учений и миротворческих операций будет совершаться на добровольной основе, однако защита стран Североатлантического альянса является обязанностью страны как члена военного блока, что закреплено в международных договорах, информирует Национальное телевидение Черногории .

В закон также внесено уточнение, согласно которому военнообязанные граждане могут быть привлечены не только в случае военного или чрезвычайного положения, но и в мирное время.

Черногория стала членом НАТО в 2017 году. В июле текущего года, как писал News.ru, страна подписала декларацию о завершении интеграции в Североатлантический альянс.