Британская автомобилистка поехала по левой стороне дороги во Франции и врезалась в грузовик. На дорогах Англии принято левостороннее движение, тогда как во Франции — правостороннее.
ДТП произошло в городке Манзак-сюр-Верн департамента Дордонь, передаёт
В результате ЧП шофёр фургона получил небольшие травмы и был госпитализирован.
Ранее News.ru писал, что более 40 человек пострадали в ДТП с автобусом в Черногории. Авария произошла вблизи города Плевля. Автобус следовал из черногорского Никшича в сербский Врбас. Водители транспортных средств получили тяжёлые ранения. Среди пострадавших — граждане Сербии и Черногории.