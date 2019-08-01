https://static.news.ru/photo/0e4cd0b8-b454-11e9-9f57-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Британская автомобилистка поехала по левой стороне дороги во Франции и врезалась в грузовик. На дорогах Англии принято левостороннее движение, тогда как во Франции — правостороннее.

ДТП произошло в городке Манзак-сюр-Верн департамента Дордонь, передаёт France Bleu .

В результате ЧП шофёр фургона получил небольшие травмы и был госпитализирован.

Ранее News.ru писал, что более 40 человек пострадали в ДТП с автобусом в Черногории. Авария произошла вблизи города Плевля. Автобус следовал из черногорского Никшича в сербский Врбас. Водители транспортных средств получили тяжёлые ранения. Среди пострадавших — граждане Сербии и Черногории.