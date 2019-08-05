https://static.news.ru/photo/7b50dfc8-b77a-11e9-9d2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Etienne Laurent/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Девушка попала в больницу после того, как отравилась в одном из французских ресторанов, где отдыхала с родителями. Сейчас она находится в критическом состоянии.

Инцидент произошёл в элитном ресторане отеля La Fontaine aux Bretons в коммуне Порник. Официант предложил 22-летней посетительнице выпить яблочного сока. После первого глотка девушку стошнило. Её госпитализировали в больницу города Нант, где она была введена в искусственную кому. По данным следствия, ёмкость с химикатами по ошибке попала в холодильник, сообщает газета Ouest-France .

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