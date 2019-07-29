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Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко рассказал, что в стране готовится к запуску русскоязычный телеканал. По его словам, СМИ должно вещать для всех русскоговорящих людей мира.

Он отметил, что таким образом республика сможет «бороться за умы» жителей непризнанных ДНР и ЛНР, а также крымчан и россиян.

Команда украинского лидера настаивает на государственной форме собственности, передаёт его слова « Интерфакс-Украина ».

Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их самого классного контента, — заключил он.

Ранее News.ru писал, что британский медиарегулятор Ofcom назначил RT штраф в размере 200 тыс. фунтов стерлингов до решения суда за «нарушение правил вещания» на территории королевства. Телеканал назвал это решение возмутительным и необоснованным.