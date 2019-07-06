Граждане Польши в возрасте до 26 лет не будут платить подоходный налог. Соответствующий проект принял Совет министров страны.
Если мы говорим о средней заработной плате, которая составляет 4765 злотых (€1120. — News.ru), то за год в кошельке останется около 4600 злотых (€1080. — News.ru). Можно сказать, что это больше 13-й зарплаты. С этой точки зрения это очень революционное изменение в нашей стране, — цитирует «Радио Свобода» замминистра финансов государства Петра Новака.
Налоговые льготы для молодёжи считались одним из пунктов программы Ярослава Качиньского и возглавляемой им партии «Право и справедливость». Также он предлагает расширить поддержку семьи, ввести 13-ю пенсию пенсионерам и развернуть систему местных маршрутов автобусов.