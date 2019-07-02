https://static.news.ru/photo/thunk_1024.jpg

Норвежские власти, которые были проинформированы о трагедии с глубоководным аппаратом ВМФ России, не выявили повышения уровня загрязнения на севере страны. Об этом заявил глава государственного управления по радиационной безопасности Пер Странд.

Российская сторона, по словам главы управления, проинформировала власти Норвегии об аварии на глубоководном аппарате, после чего было созвано экстренное совещание, передаёт телерадиокомпания NRK .

Нет никаких признаков загрязнения окружающей среды, измерения подтверждают это. Мы следим за ситуацией, допуская, что всё возможно, проверяем измерения на станциях, — отметил Странд.

Как писал News.ru, 14 моряков-подводников погибли в результате пожара на борту глубоководного научно-исследовательского аппарата в российских территориальных водах.

Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину, что аппарат, в котором погибли моряки, находится на обследовании специалистов Северного флота. Проверку по факту случившегося также начали в СК.