https://static.news.ru/photo/ac644ac4-9db1-11e9-abcb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nicolas Economou/Global Look Press

Более 200 голландских муниципалитетов приняли решение запретить употребление наркотиков в общественных местах. Речь идёт о парках, улицах и некоторых зданиях.

Всего новые меры применили в 218 муниципалитетах из 355. 60% из них распросранили ограничения на все общественные места, остальные — только на те зоны, которыеп могут стать источником потенциальных проблем.

Кофешопы начали продавать марихуану и другие наркотики в Нидерландах с 1976 года. Тогда же Опиумный закон закрепил различия между сильными и слабыми наркотическими веществами. Это заложило основу либеральной политики страны в этом вопросе, передаёт « Ридус ».

Ранее News.ru писал, что сотрудники полиции по Рязанской области совместно с коллегами из регионального УФСБ задержали троих местных жителей по подозрению в незаконном сбыте наркотиков. Мужчины, один из которых является бывшим учителем информатики, организовали интернет-магазин, через который реализовывали синтетические вещества.