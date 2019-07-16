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Тело кандидата в депутаты Верховной рады Украины от «Оппозиционного блока» Василия Мосякина обнаружено в городе Первомайске Николаевской области. Эту информацию сообщил один из руководителей политической силы Александр Вилкул.

По его словам, следователи в качестве основной версии рассматривают самоубийство, передаёт ICTV. Мы не верим, что мог быть даже намёк на самоубийство, — подчеркнул он. Политик обратился к президенту Владимиру...