https://static.news.ru/photo/3bceeea0-a80a-11e9-83d8-fa163e074e61_1024.jpgФото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press
Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр 17 июля будет назначена министром обороны Германии. Об этом заявили в администрации президента страны.
Первый вице-президент Бундесрата (собрание федеральных земель. — News.ru) Михаэль Мюллер вручит увольнительную грамоту министру обороны Урсуле фон дер Ляйен. Кроме того, он вручит Аннегрет Крамп-Карренбауэр грамоту о назначении на этот пост в соответствии с рекомендациями федерального канцлера, — цитирует сообщение ТАСС.