Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр 17 июля будет назначена министром обороны Германии. Об этом заявили в администрации президента страны.

Первый вице-президент Бундесрата (собрание федеральных земель. — News.ru) Михаэль Мюллер вручит увольнительную грамоту министру обороны Урсуле фон дер Ляйен. Кроме того, он вручит Аннегрет Крамп-Карренбауэр грамоту о назначении на этот пост в соответствии с рекомендациями федерального канцлера, — цитирует сообщение ТАСС.

Как писал News.ru, ранее депутаты Европарламента избрали на должность председателя Еврокомиссии главу Минобороны Германии Урсулу фон дер Ляйен, которая до этого обещала покинуть министерский пост.

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