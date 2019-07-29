Литовская комиссия по радиовещанию и телевидению решила возобновить доступ к сайту Sputnik Литва на территории республики. Решение было принято после удаления с портала контента, защищённого авторским правом.
По данным пресс-службы регулятора, доступ к ресурсу восстановят до 1 августа 2019 года, передаёт
Ранее News.ru писал, что Вильнюсский окружной административный суд разрешил Литовской комиссии по радиовещанию и телевидению заблокировать доступ к сайту агентства Sputnik Литва на территории республики. Решение вступило в силу 12 июля.