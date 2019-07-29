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Переговоры Украины с Россией об условиях покупки и транзита газа могут быть возобновлены в ближайшее время. Об этом сообщил представитель президента в кабинете министров Украины Андрей Герус.

По его словам, российская сторона была готова вернуться к диалогу после парламентских выборов, «когда станут понятны украинская политическая палитра и новое правительство». Сейчас оно уже очевидно, поэтому в ближайшее время...