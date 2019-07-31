Нецензурная брань, прозвучавшая на телеканале «Рустави 2» в адрес руководства России, стала одной из причин падения национальной валюты Грузии, считает вице-премьер страны Майя Цкитишвили.
Именно из-за тех политических процессов, попыток переворотов, политической дестабилизации, штурма парламента и брани первых лиц соседнего государства в прямом эфире, которые обернулись санкциями, введёнными в сфере туризма, мы получаем ту картину, — цитирует ТАСС Цкитишвили.
Ранее News.ru писал, что Национальный банк Грузии обозначил новый обменный курс лари, по которому республиканская валюта вновь обесценилась и достигла рекордно низкой отметки в 2,97 за доллар.
Лари в течение длительного периода времени колебался в районе 2,68–2,70 за доллар. В начале июля текущего года он впервые побил антирекорд, достигнув отметки в 2,9 за единицу американской валюты.