Фото: v-georgia-com

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ считает себя обязанной хранить память о преступлениях нацистов. При этом он подчеркнул, что вопрос военных репараций перед Польшей для Берлина закрыт.

Соответствующее заявление дипломат сделал после встречи со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем, передаёт РИА Новости. Ранее News.ru писал, что Польша планирует требовать от Германии возмещения ущерба, причинённого в результате Второй...