https://static.news.ru/photo/ba6d29c0-954f-11e9-8dd0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: imago stock&people/www.imago-images.de

Немецкие власти обязали производителя отозвать автомобили Mercedes-Benz GLK 220, выпущенные в 2012-2015 годах.

Выяснилось, что несколько партий машин были оборудованы программным обеспечением, искажавшим данные о выхлопах. Концерн Daimler заявил, что оспорит это правительственное решение, сообщает Reuters .

Как ранее писал News.ru автоконцерны Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover заявили о схемах мошенничества с участием судов Краснодарского края. Обращение они направили в ФСБ, Совет по противодействию коррупции при президенте, Генпрокуратуру и Высшую квалификационную коллегию судей.