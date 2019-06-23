Немецкие власти обязали производителя отозвать автомобили Mercedes-Benz GLK 220, выпущенные в 2012-2015 годах.
Выяснилось, что несколько партий машин были оборудованы программным обеспечением, искажавшим данные о выхлопах. Концерн Daimler заявил, что оспорит это правительственное решение, сообщает
Как ранее писал News.ru автоконцерны Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover заявили о схемах мошенничества с участием судов Краснодарского края. Обращение они направили в ФСБ, Совет по противодействию коррупции при президенте, Генпрокуратуру и Высшую квалификационную коллегию судей.