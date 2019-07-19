https://static.news.ru/photo/35a23ca0-aa1f-11e9-bfc8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bernd Settnik/Global Look Press

Бизонов, сбежавших с фермы на востоке Франции, пришлось уничтожить из-за того, что попытки специалистов вернуть животных не увенчались успехом.

С одной из ферм по разведению бизонов 17 июля исчезли 19 взрослых особей и телят. Представители Национального управления по охоте и дикой фауне не смогли вернуть их обратно, поэтому было принято решение истребить всё стадо.

В данное время тела эвакуируются вертолётом, а жандармы следят за тем, чтобы на месте расправы над бизонами не было людей, сообщает издание Dauphine Libere .

Бизон – вид парнокопытных млекопитающих из трибы быков семейства полорогих. Животные могут достигать трёх метров в длину и до двух метров в высоту. Голова массивная, с широким лбом, короткие толстые рога расходятся в стороны.

Ранее News.ru сообщал, что 17 чистокровных особей зубров прибыли из Швеции по Балтийскому морю паромом в Россию. Всех их для адаптации и карантина разместили в вольеры Окского заповедника под Рязанью. Здесь зубры адаптировались к новому климату. Период привыкания длился полтора месяца, и теперь животные готовы к переезду на Кавказ, где, как ожидается, они образуют новую вольную стаю совместно с осетинскими представителями вида.