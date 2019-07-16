https://static.news.ru/photo/fcfe1e36-a7f4-11e9-914a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Julia Naue/dpa/Global Look Press

Депутаты парламента Франции приняли закон о реставрации повреждённого в результате пожара собора Парижской Богоматери.

В документе сообщается о предстоящих ремонтных работах в соборе, а также о предоставлении налоговых льгот людям, которые пожертвуют средства для восстановления Нотр-Дама.

За принятие закона проголосовал 91 депутат, против – восемь, 33 – воздержались, говорится в заявлении на сайте нижней палаты французского парламента.

Как сообщал News.ru, сильный пожар произошёл в соборе Парижской Богоматери 15 апреля около 20:00 по московскому времени. Примерно через час у церкви обрушилась крыша. Огонь тушили всю ночь. В итоге Нотр-Дам удалось отстоять.

Возглавляющий Министерство культуры Франции Франк Риестер заявил, что реставрация пережившего пожар собора Парижской Богоматери продлится более пяти лет. Такие же сроки называл президент Эммануэль Макрон.