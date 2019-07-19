https://static.news.ru/photo/fd1bbfca-aac1-11e9-8ca8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Власти самопровозглашённой Донецкой народной республики рассматривают вопрос о введении практики ипотечного кредитования. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, сейчас важно проработать механизм такого субсидирования граждан.

Наверное, больше нужно отработать систему кредитования на потребительских кредитах. Уверен, в ближайшем будущем все банковские услуги будут, — цитирует Пушилина РИА Новости .

Разработкой линии жилищного кредитования занимается Центральный республиканский банк. Он был создан в 2015 году, когда власти ДНР начали выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам. Это произошло вскоре после отказа украинских властей направлять средства на социальные выплаты жителям неподконтрольных территорий.

Ранее, как писал News.ru, президент России Владимир Путин рассказал о возможном понижении ставок по ипотеке. По его словам, к концу года ставка может снизиться ниже 10%, а конечная цель — 8%.