Власти ДНР призвали ОБСЕ и РПЦ зафиксировать обстрел храма
Антон Касс
14:31, 07 июля 2019
https://static.news.ru/photo/7f96cb6e-a0ab-11e9-b4eb-fa163e074e61_1024.jpgФото: Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Народная милиция непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) обратилась к международным структурам с просьбой зафиксировать факт обстрела храма на контролируемой сепаратистами территории. Об этом заявил глава пресс-службы ведомства Даниил Безсонов.
Обращаемся к международным организациям, в том числе к представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также РПЦ, зафиксировать очередной факт вооружённой провокации с украинской стороны в отношении объектов богослужения, — цитирует Безсонова РИА Новости.
Власти ДНР просят потребовать от Киева «сурово наказать виновного командира 36-й бригады морской пехоты, отдавшего приказ на целенаправленное совершение террористической атаки».
Речь идёт об обстреле Свято-Спиридоновского храма в населённом пункте Коминтерново на юге ДНР. При попадании снаряда в церкви сгорели перекрытия и подсобное помещение.