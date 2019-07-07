https://static.news.ru/photo/7f96cb6e-a0ab-11e9-b4eb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Народная милиция непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) обратилась к международным структурам с просьбой зафиксировать факт обстрела храма на контролируемой сепаратистами территории. Об этом заявил глава пресс-службы ведомства Даниил Безсонов.

Обращаемся к международным организациям, в том числе к представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также РПЦ, зафиксировать очередной факт вооружённой провокации с украинской стороны в отношении объектов богослужения, — цитирует Безсонова РИА Новости .

Власти ДНР просят потребовать от Киева «сурово наказать виновного командира 36-й бригады морской пехоты, отдавшего приказ на целенаправленное совершение террористической атаки».

Речь идёт об обстреле Свято-Спиридоновского храма в населённом пункте Коминтерново на юге ДНР. При попадании снаряда в церкви сгорели перекрытия и подсобное помещение.

Как писал News.ru, ранее власти ДНР заявили, что вечером 6 июля Вооружённые силы Украины обстреляли из миномётов территорию республики. Всего было выпущено 36 мин калибра 82 мм.