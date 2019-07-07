https://static.news.ru/photo/9072d08c-a0af-11e9-a162-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Народная милиция непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) подтверждает факт обстрела съёмочной группы российского телеканала «Звезда». Инцидент произошёл в населённом пункте Коминтерново.

Съёмочная группа телеканала «Звезда» прибыла в Коминитеново для фиксации последствий обстрела со стороны украинских силовиков Свято-Спиридоновского храма. Во время работы журналистов вооружённые формирования Украины начали обстрел населенного пункта, — цитирует РИА Новости представителя народной милиции ДНР.

По словам собеседника агентства, всего было выпущено восемь мин. Пострадавших нет.

Как писал News.ru, ранее российский государственный телеканал «Звезда» сообщил, что его сотрудники попали под обстрел в Донецкой области Украины. Кроме этого, власти ДНР обратилась к специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и РПЦ с просьбой зафиксировать факт обстрела Свято-Спиридоновского храма.