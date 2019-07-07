Народная милиция непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) подтверждает факт обстрела съёмочной группы российского телеканала «Звезда». Инцидент произошёл в населённом пункте Коминтерново.
Съёмочная группа телеканала «Звезда» прибыла в Коминитеново для фиксации последствий обстрела со стороны украинских силовиков Свято-Спиридоновского храма. Во время работы журналистов вооружённые формирования Украины начали обстрел населенного пункта, — цитирует РИА Новости представителя народной милиции ДНР.
По словам собеседника агентства, всего было выпущено восемь мин. Пострадавших нет.