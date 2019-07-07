Власти ДНР обратились в ООН после обстрела российских журналистов
Вячеслав Оглоблин
16:54, 07 июля 2019
https://static.news.ru/photo/3450ef8a-a0c0-11e9-802c-fa163e074e61_1024.jpgФото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press
Представитель милиции непризнанной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что страна обратилась в международные организации из-за обстрела сотрудников российских СМИ Вооружёнными силами Украины. Заявление властей самопровозглашённого государства получили в ООН и ОБСЕ.
В этой связи обращаемся к международным организациям, в том числе к представителям СММ ОБСЕ и ООН, зафиксировать очередной факт вооружённой агрессии со стороны боевиков (украинской армии. — News.ru), — передаёт его слова РИА Новости.
Представитель силового ведомства отметил, что стрельба велась с позиций 36-й бригады армии Украины.
Ранее News.ru писал, что съёмочная группа телеканала ВГТРК попала под обстрел в Донбассе. Инцидент произошёл на западе Донецка в районе посёлка Александровка.