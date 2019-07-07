Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Авария с участием рейсового автобуса произошла около немецкого города Лихтенау. Шофёр не справился с управлением, и транспортное средство перевернулось.

В результате ЧП ранения получили 40 человек, 10 из них — серьёзные травмы, в том числе и два водителя ТС, передаёт Welt. Причина, по которой контроль над дорогой был потерян,...