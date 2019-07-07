Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Представитель милиции непризнанной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что страна обратилась в международные организации из-за обстрела сотрудников российских СМИ Вооружёнными силами Украины. Заявление властей самопровозглашённого государства получили в ООН и ОБСЕ.

По его словам, попадание под миномётный удар журналистов телеканала «Звезда» стало третьим за последние две недели.

В этой связи обращаемся к международным организациям, в том числе к представителям СММ ОБСЕ и ООН, зафиксировать очередной факт вооружённой агрессии со стороны боевиков (украинской армии. — News.ru), — передаёт его слова РИА Новости.

Представитель силового ведомства отметил, что стрельба велась с позиций 36-й бригады армии Украины.

Ранее News.ru писал, что съёмочная группа телеканала ВГТРК попала под обстрел в Донбассе. Инцидент произошёл на западе Донецка в районе посёлка Александровка.

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