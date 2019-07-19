https://static.news.ru/photo/64bdd704-aa08-11e9-92dc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: aras.policija.lrv.lt

Генпрокуратура Литвы подтвердила информацию о задержании бывшего главы компании «Самаратранснефть-терминал» Романа Ружечко, который является фигурантом дела о загрязнении нефтепровода «Дружба».

Факт задержания данного лица, объявленного Интерполом в розыск, подтверждаем, — цитирует ТАСС официального представителя ведомства Эляну Мартинонене.

От дальнейших комментариев на данную тему она воздержалась.

Позже Вильнюсский участковый суд избрал Ружечко меру пресечения в виде ареста. Под стражей он будет находиться в течение трёх месяцев.

Как ранее писал News.ru следствие считает, что Ружечко руководил преступным сговором с целью загрязнения нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба», и вовлёк в него остальных фигурантов дела.