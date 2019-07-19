Генпрокуратура Литвы подтвердила информацию о задержании бывшего главы компании «Самаратранснефть-терминал» Романа Ружечко, который является фигурантом дела о загрязнении нефтепровода «Дружба».
Факт задержания данного лица, объявленного Интерполом в розыск, подтверждаем, — цитирует
ТАССофициального представителя ведомства Эляну Мартинонене.
От дальнейших комментариев на данную тему она воздержалась.
Позже Вильнюсский участковый суд избрал Ружечко меру пресечения в виде ареста. Под стражей он будет находиться в течение трёх месяцев.
Как ранее писал News.ru следствие считает, что Ружечко руководил преступным сговором с целью загрязнения нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба», и вовлёк в него остальных фигурантов дела.