Фото: Panoramic/Global Look Press

Французский изобретатель Франки Запата пересёк Ла-Манш на ховерборде. Кадры полёта появились в Интернете.

Видео опубликовал телеканал BFM в своём аккаунте в Twitter.

Как писал News.ru, полёт на расстояние около 35 км занял у него порядка 20 минут. Запата стартовал недалеко от французской коммуны Сангатт и приземлился рядом с британским городом Сент-Маргарет Бэй.

Скорость полёта составила примерно 140 км/ч. В пути он сделал одну остановку, приземлившись на специально подготовленную платформу для дозаправки.

Предыдущая попытка пересечь Ла-Манш была предпринята им 27 июля. Однако тогда он упал в воду на середине пути.

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