Французский изобретатель Франки Запата пересёк Ла-Манш на ховерборде. Кадры полёта появились в Интернете.
Видео опубликовал телеканал BFM в своём аккаунте в
Franky Zapata de retour en France: "Pour voler à 160km/h, il y a quand même pas mal de turbulences donc on n'a pas le temps de penser"— BFMTV (@BFMTV)
pic.twitter.com/q27Vb5zHNN 4 августа 2019 г.
Как писал News.ru, полёт на расстояние около 35 км занял у него порядка 20 минут. Запата стартовал недалеко от французской коммуны Сангатт и приземлился рядом с британским городом Сент-Маргарет Бэй.
Скорость полёта составила примерно 140 км/ч. В пути он сделал одну остановку, приземлившись на специально подготовленную платформу для дозаправки.
Предыдущая попытка пересечь Ла-Манш была предпринята им 27 июля. Однако тогда он упал в воду на середине пути.