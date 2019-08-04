https://static.news.ru/photo/561c5960-b6b9-11e9-a955-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Французский изобретатель Франки Запата пересёк Ла-Манш на ховерборде. Кадры полёта появились в Интернете.

Видео опубликовал телеканал BFM в своём аккаунте в Twitter .

Franky Zapata de retour en France: "Pour voler à 160km/h, il y a quand même pas mal de turbulences donc on n'a pas le temps de penser" pic.twitter.com/q27Vb5zHNN — BFMTV (@BFMTV) 4 августа 2019 г.

Как писал News.ru, полёт на расстояние около 35 км занял у него порядка 20 минут. Запата стартовал недалеко от французской коммуны Сангатт и приземлился рядом с британским городом Сент-Маргарет Бэй.

Скорость полёта составила примерно 140 км/ч. В пути он сделал одну остановку, приземлившись на специально подготовленную платформу для дозаправки.

Предыдущая попытка пересечь Ла-Манш была предпринята им 27 июля. Однако тогда он упал в воду на середине пути.