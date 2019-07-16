Министр внутренних дел Италии и заместитель премьер-министра страны Маттео Сальвини заявил, что украинцы угрожали его жизни. По его словам, недоброжелатели готовили на него покушение.
Сотрудники спецслужб нашли группу украинских граждан, рассказал он в эфире
После обращения политика силовики смогли обнаружить арсенал оружия, в котором была даже ракета класса «земля–воздух». Они изъяли запрещённые предметы у праворадикальной организации.
Я не думаю, что сделал что-то плохое украинцам, я не знаком ни с какими неонацистами и рад, что помог раскрыть боевой арсенал, — отметил политик.
Ранее News.ru писал, что полиция Италии в рамках спецоперации конфисковала ракету класса «воздух–воздух» у группировки ультраправых экстремистов. Снаряд находился в ангаре в городе Павия на севере страны.