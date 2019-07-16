https://static.news.ru/photo/ac2347b2-a7e4-11e9-8212-fa163e074e61_1024.jpg Маттео Сальвини (в центре) Фото: Stefano Cavicchi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр внутренних дел Италии и заместитель премьер-министра страны Маттео Сальвини заявил, что украинцы угрожали его жизни. По его словам, недоброжелатели готовили на него покушение.

Сотрудники спецслужб нашли группу украинских граждан, рассказал он в эфире Rai News 24 .

После обращения политика силовики смогли обнаружить арсенал оружия, в котором была даже ракета класса «земля–воздух». Они изъяли запрещённые предметы у праворадикальной организации.

Я не думаю, что сделал что-то плохое украинцам, я не знаком ни с какими неонацистами и рад, что помог раскрыть боевой арсенал, — отметил политик.

Ранее News.ru писал, что полиция Италии в рамках спецоперации конфисковала ракету класса «воздух–воздух» у группировки ультраправых экстремистов. Снаряд находился в ангаре в городе Павия на севере страны.