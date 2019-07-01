Власти Венеции перенесли введение платы за въезд в историческую часть города на 2020 год.
Исполнительные власти (джунта) населённого пункта отменили действие соответствующей статьи бюджета, передаёт
Изначально этот сбор должен был введён в действие с декабря 2019 года. Однако мэр исторического города заявил, что с подобными мерами не стоит торопиться. К тому моменту оказалась непроработанной техническая сторона взимания средств.
Деньги должны пойти на поддержание города, в том числе на очистку улиц от мусора.
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