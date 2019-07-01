https://static.news.ru/photo/1bd0092e-9c32-11e9-aa5a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anna Ponomareva/Russian Look/Global Look Press

Власти Венеции перенесли введение платы за въезд в историческую часть города на 2020 год.

Исполнительные власти (джунта) населённого пункта отменили действие соответствующей статьи бюджета, передаёт РИА Новости .

Изначально этот сбор должен был введён в действие с декабря 2019 года. Однако мэр исторического города заявил, что с подобными мерами не стоит торопиться. К тому моменту оказалась непроработанной техническая сторона взимания средств.

Деньги должны пойти на поддержание города, в том числе на очистку улиц от мусора.