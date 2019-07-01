Фото: Anna Ponomareva/Russian Look/Global Look Press

Власти Венеции перенесли введение платы за въезд в историческую часть города на 2020 год.

Исполнительные власти (джунта) населённого пункта отменили действие соответствующей статьи бюджета, передаёт РИА Новости.

Изначально этот сбор должен был введён в действие с декабря 2019 года. Однако мэр исторического города заявил, что с подобными мерами не стоит торопиться. К тому моменту оказалась непроработанной техническая сторона взимания средств.

Деньги должны пойти на поддержание города, в том числе на очистку улиц от мусора.

Ранее News.ru писал о том, что власти Венеции решили сдать в аренду места на исторических кладбищах. Они объявили аукцион, выставив на него 16 захоронений с общей стартовой ценой более €2 млн. Заявки на участие в торгах принимались до 29 марта 2019 года. С новыми владельцами участков заключат договоры сроком на 99 лет. Останки из выставленных на аукцион могил перезахоронят в других местах.

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