https://static.news.ru/photo/12a4d8ae-b611-11e9-918f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Один человек погиб и один пострадал в результате сильного ветра в Болгарии.

Глава спасательной службы Софии Красимир Димитров рассказал, что из-за погодных условий на палатку с людьми в селе Долни Богров упало дерево. В результате 55-летний мужчина умер, а его жена попала в больницу. Врачи оценивают состояние женщины как крайне тяжёлое.

В настоящий момент проводятся работы, направленные на ликвидацию последствий шквального ветра, передаёт « Фокус ».