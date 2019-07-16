Президент России Владимир Путин может посетить с визитом Венгрию 30 октября и провести переговоры с премьер-министром страны Виктором Орбаном.
Основными темами диалога станут поставки российского газа и сотрудничество двух стран в сфере атомной энергетики, сообщает издание
Предыдущая встреча Путина с Орбаном состоялась в сентябре 2018 года в Москве.
Ранее News.ru писал, что Будапешт ответил отказом на призывы США о давлении на Россию. Власти Венгрии заявили, что намерены сохранять нейтралитет подобно Австрии и будут проводить самостоятельную политику в отношении РФ.