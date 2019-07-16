https://static.news.ru/photo/1f38da04-a796-11e9-90fc-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин может посетить с визитом Венгрию 30 октября и провести переговоры с премьер-министром страны Виктором Орбаном.

Основными темами диалога станут поставки российского газа и сотрудничество двух стран в сфере атомной энергетики, сообщает издание Nepszava со ссылкой на собственные источники.

Предыдущая встреча Путина с Орбаном состоялась в сентябре 2018 года в Москве.

Ранее News.ru писал, что Будапешт ответил отказом на призывы США о давлении на Россию. Власти Венгрии заявили, что намерены сохранять нейтралитет подобно Австрии и будут проводить самостоятельную политику в отношении РФ.