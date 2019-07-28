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Канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув, на которого премьер Борис Джонсон возложил обязанности координатора подготовительной работы правительства к Brexit, сообщил что королевство готовится к выходу из Европейского союза без сделки.

Гоув отметил, что Брюссель не хочет пересматривать прежнюю сделку. При этом правительство Великобритании надеется, что ЕС передумает и позволит смягчить договор.

Кроме того, политик добавил, что «с новым премьер-министром, новым правительством и более четким определением своей миссии» страна выйдет из ЕС 31 октября. Об этом он написал в авторской статье на страницах газеты Sunday Times .

Как ранее писал News.ru, gредседатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону о том, какими останутся условия выхода страны из ЕС. По его словам, Евросоюз не будет пересматривать соглашения по Brexit, достигнутые при Терезе Мэй.