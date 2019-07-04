Президент России Владимир Путин и папа римский Франциск обсудили международные проблемы, сообщила пресс-служба Ватикана.
Они вели разговор о ситуации в Сирии, Венесуэле и на Украине, сообщается в ежедневном
Кроме того, собеседники заявили об удовлетворённости развитием межгосударственных отношений. Они укрепились ещё сильнее после подписания договора о сотрудничестве детской больницы «Бамбино Гесу» и аналогичными российскими учреждениями.
Ранее News.ru сообщал, что встреча Путина с Франциском завершилась в Ватикане. Переговоры российского лидера с понтификом длились около часа, что соответствует протоколу встреч папы римского с иностранными гостями.