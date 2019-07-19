https://static.news.ru/photo/87f55c48-abba-11e9-ab0e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Новости | ДНР | ЛНР | МИР | NEWS-FRONT/vk.com

Вандалы исписали краской памятник Герою Советского Союза Николаю Ватутину, открытый в сентябре 2013 года в Полтаве.

В ночь на 21 июля в Полтаве неизвестные изрисовали памятник советскому военачальнику Николаю Ватутину, — сообщает агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областного управления Национальной полиции.

Они закрасили инициалы генерала и вместо них вписали слово «враг». Полицейские назвали инцидент хулиганством.

Николай Фёдорович Ватутин — советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны он возглавлял войска Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов до своей гибели в 1944 году. На территории России и Украины Ватутину были установлены памятники и названы многочисленные географические объекты, начиная с городов и заканчивая переулками.

Ранее News.ru сообщал, что украинские националисты 2 июня во время пикета съезда партии «Доверяй делам» снесли бюст Жукову. При этом радикалы заявили, что действуют в рамках закона о так называемой декоммунизации. Кернес назвал вандалов «отбросами общества» и, кроме того, пообещал вернуть улице историческое имя.