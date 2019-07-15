Украинский музыкант и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук прокомментировал визит ряда политиков в Россию. По его словам, не уполномоченных государством переговорщиков необходимо лишать свободы на срок до 15 лет.
В качестве примера он привёл «акт Логана», введённый в США в 1798 году. Документ предусматривает уголовную ответсвенность за ведение переговоров со странами, которые являются врагами Вашингтона.
Мы предлагаем подобный по духу и содержанию закон. Его полное название будет «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета сепаратистских переговоров с представителями государства-агрессора, — заявил Вакарчук.
Музыкант предлагает доработать статью УК о госизмене, передаёт
Ранее News.ru писал, что Вакарчук обрушился с обвинениями на Россию в ходе своего предвыборного тура в Харькове. Он заявил, что Москва захватила и аннексировала «российский Крым».