https://static.news.ru/photo/76ba2b48-a723-11e9-b8db-fa163e074e61_1024.jpg Святослав Вакарчук Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/Global Look Press

Украинский музыкант и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук прокомментировал визит ряда политиков в Россию. По его словам, не уполномоченных государством переговорщиков необходимо лишать свободы на срок до 15 лет.

В качестве примера он привёл «акт Логана», введённый в США в 1798 году. Документ предусматривает уголовную ответсвенность за ведение переговоров со странами, которые являются врагами Вашингтона.

Мы предлагаем подобный по духу и содержанию закон. Его полное название будет «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета сепаратистских переговоров с представителями государства-агрессора, — заявил Вакарчук.

Музыкант предлагает доработать статью УК о госизмене, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Вакарчук обрушился с обвинениями на Россию в ходе своего предвыборного тура в Харькове. Он заявил, что Москва захватила и аннексировала «российский Крым».