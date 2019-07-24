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Главным условием для улучшения отношений между Москвой и Европой является политическая воля Евросоюза. Об этом заявил постоянный представитель России при организации Владимир Чижов.

Речь в этом плане идёт о настрое той или иной страны-члена по поводу взаимодействия с Россией, — пояснил он «Парламентской газете».

Чижов подчеркнул, что в настоящее время политический диалог между Москвой и Брюсселем продолжается несмотря на то, что отношения между странами далеки от нормальных. При этом он отметил, что предпосылки для улучшения российско-европейских отношений есть, однако неизвестно, сколько на это уйдёт времени.

По словам постпреда, проблемы возникли вовсе не из-за ситуации вокруг Украины, они накапливались ещё до 2014 года.

Ранее News.ru писал о том, что бесполезность антироссийских санкций признал немецкий депутат, председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Политик отметил, что нынешние ограничения вредят бизнесу Германии. Кроме того, антироссийские действия Евросоюза вынуждают Москву всё больше ориентироваться в торговле на Пекин.