https://static.news.ru/photo/697cfb0e-9dbe-11e9-a2fa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: president.gov.ua

Создание коалиции между партией президента Украины Владимира Зеленcкого «Слуга народа» и политическим движением экс-главы государства Петра Порошенко «Европейская солидарность» маловероятно. Такое мнение высказал председатель фракции действующего лидера страны Дмитрий Разумков.

Он напомнил, что представители Зеленского неоднократно говорили про «красные линии» и новые политические силы, с которыми нынешнему президенту в большей степени по пути.

Я слабо себе представляю, что партия «Слуга народа» может баллотироваться с партией, в которой большое число людей, на мой взгляд, запятнали себя с морально-этической точки зрения, — заявил Разумков в эфире программы «Украинский формат. Предисловие» на телеканале NewsOne .

Вместе с тем политик затруднился сказать, кто именно войдёт в коалицию. Чтобы это определить, необходимо дождаться выборов в Верховную раду, отметил он.

Ранее, как писал News.ru, партия «Слуга народа» подала исковое заявление в суд с требованием к Центризбиркому указать, что депутаты-«клоны» не являются членами политического движения.