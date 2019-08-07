Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что отравление её дяди могло быть совершено в интересах нынешнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Об этом она сказала телеканалу
Это было его заявление и его раскрутка, а теперь, когда он вступил в должность, Скотленд-Ярд заявляет, что доказательств нет. В чудеса верите? Я нет, — заявила она.
К заявлению Скотленд-Ярда о непричастности России к отравлению Скрипалей Виктория, по её словам, отнеслась без удивления, так как подтвердилось то, что «говорили с самого начала».
Ранее News.ru писал о том, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в марте 2018 года в британском городе Солсбери, связывался с родственниками в России. Об этом проинформировала его племянница Виктория.