Государствам необходимо использовать базы данных Международных организаций уголовной полиции (Интерпол) и обеспечивать правоохранительным органам постоянный доступ к ним. Об этом сказано в резолюции, которую принял комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
В документе также заявлено о важности работы по ведению списков с информацией о террористах и тех, кто подозревается в такой деятельности.
Ассамблея призвала к взаимодействию для обмена передовой практикой и накопленным опытом в области вызовов, связанных с возвращением и перемещением иностранных террористов, передаёт
Помимо этого, в тексте содержится поручение Международному секретариату Ассамблеи оказывать всестороннее техническое содействие работе спецкомитета по борьбе с терроризмом, если это является целесообразным и находится в пределах имеющихся ресурсов.
Ранее Nеws.ru сообщал, что правительство России выступило с инициативой запретить членство в некоммерческих организациях тем, чьи счета в банках были заморожены из-за подозрений в террористической или экстремистской деятельности.