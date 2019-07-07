https://static.news.ru/photo/e7098be2-a0a6-11e9-9994-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Государствам необходимо использовать базы данных Международных организаций уголовной полиции (Интерпол) и обеспечивать правоохранительным органам постоянный доступ к ним. Об этом сказано в резолюции, которую принял комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

В документе также заявлено о важности работы по ведению списков с информацией о террористах и тех, кто подозревается в такой деятельности.

Ассамблея призвала к взаимодействию для обмена передовой практикой и накопленным опытом в области вызовов, связанных с возвращением и перемещением иностранных террористов, передаёт РИА Новости .

Помимо этого, в тексте содержится поручение Международному секретариату Ассамблеи оказывать всестороннее техническое содействие работе спецкомитета по борьбе с терроризмом, если это является целесообразным и находится в пределах имеющихся ресурсов.

Ранее Nеws.ru сообщал, что правительство России выступило с инициативой запретить членство в некоммерческих организациях тем, чьи счета в банках были заморожены из-за подозрений в террористической или экстремистской деятельности.