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Мэр Киева Виталий Кличко может быть принудительно доставлен в Государственное бюро расследований (ГБР) для допроса. Об этом заявил бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов в своём Telegram-канале.

Он сообщил, что градоначальник повторно не явился на допрос, который был назначен на 31 июля. Своё отсутствие Кличко объяснил тем, что находится в США, где встречался с адвокатом президента Дональда...