https://static.news.ru/photo/bf61cb40-b3a2-11e9-9c41-fa163e074e61_660.jpgСергей Лавров Фото: Сергей Булкин/News.ru
Министерство иностранных дел Великобритании не просило о встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым на саммите АСЕАН.
МИД Великобритании не запрашивал встречу между министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на саммите АСЕАН, — сообщил «Интерфаксу» представитель посольства Британии в Москве.
Ранее News.ru писал, что заместитель министра иностранных дел РФ Сергея Рябков оценил вероятность встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарём США Майклом Помпео «на полях» министерской встречи АСЕАН. По его мнению, шансов немного.