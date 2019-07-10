https://static.news.ru/photo/fd0945ec-a342-11e9-8f33-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

Неполадки в диспетчерской башне лондонского аэропорта Гатвик стали причиной временного прекращения полётов.

По данным администрации воздушной гавани, возникли проблемы в системах контроля за воздушным движением. Сейчас ведётся работа с провайдером для скорого исправления проблемы.

Мы приносим извинения пассажирам и просим уточнять статус рейса у ваших авиакомпаний, — заявило руководство аэропорта.

Ожидается, что полёты возобновятся около 21:00 (23:00 мск). Самолёты, которые должен был принять Гатвик, перенаправлены в другие аэропорты.

Ранее News.ru писал, что рейс компании S7, который летел из Москвы в Дюссельдорф, вынужденно приземлился в международном аэропорту Калининграда. Причиной посадки послужило неадекватное поведение одного из пассажиров, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.