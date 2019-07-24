https://static.news.ru/photo/d1759e3a-ae1e-11e9-9a78-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Большая часть Киева может столкнуться с серьёзными проблемами с питьевой водой, заявили в «Киевводоканале».

В Деснянском районе украинской столицы в настоящий момент ведутся работы по подготовке к строительству. На этом участке находится Деснянская водопроводная станция, которая транспортирует воду с заборного ковша на очистные сооружения. Она обеспечивает 65% питьевой воды Киева.

Повреждения водоводов несут угрозу стабильному обеспечению питьевой водой большей части Киева, — говорится в сообщении пресс-службы водоканала.

Как ранее писал News.ru, Роскачество планирует оценить детскую питьевую воду более чем по ста показателям качества и безопасности. Отдельное исследование будет направлено на выявление фальсификата в этом сегменте.