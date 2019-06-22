https://static.news.ru/photo/bd0219e8-94e1-11e9-bdce-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Церемония прощания с депутатом Верховной рады Дмитрием Тымчуком приходит в украинской столице. Он погиб от огнестрельного ранения 19 июня.

Проститься с Тымчуком пришли близкие и коллеги, в том числе экс-премьер правительства Арсений Яценюк, спикер парламента Андрей Парубий, глава МВД Арсен Аваков.

Похоронят нардепа в городе Бердичеве Житомирской области.

Дмитрий Тымчук был избран в Раду в 2014 году. Он стал известен благодаря своей радикальной антироссийской позиции и детальному освещению вооружённого конфликта на востоке Украины.

Как писал News.ru, депутат был найден застреленным у себя дома. Полиция рассматривает разные версии произошедшего, среди них — суицид, неосторожное обращение с оружием и умышленное убийство.