https://static.news.ru/photo/5ed69e18-9994-11e9-a5d0-fa163e074e61_1024.jpg Мост Моранди Фото: Davide Gentile/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

28 июня в Генуе специалисты-подрывники снесли мост Моранди, крушение которого стало причиной гибели 43 человек в 2018 году.

Власти взорвали то, что осталось от автомобильного моста почти через год после катастрофы в 2018 году. Перед сносом эвакуировали около 3500 жителей окрестных районов. Было взорвано 4500 тонн бетона, отчего вокруг эпицентра образовалось огромное облако пыли. Сейчас пожарные распыляют воду, чтобы его устранить. По данным RT, на месте Моранди установят новый мост.