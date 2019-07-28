https://static.news.ru/photo/c73a749e-b167-11e9-b34b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Самая высокая температура за всю историю метеорологических наблюдений в Финляндии зафиксирована 28 июля в Хельсинки.

По данным Метеорологического института Финляндии, столбик термометра поднялся до отметки 31,8 градуса. За последние 175 лет это самый жаркий день.

Самая старая метеостанция Финляндии — 175-летняя Кайсаниеми в Хельсинки зарегистрировала самую высокую температуру в своей истории — 31,8 ° C, — гласит сообщение института.

Предыдущий подобный рекорд был установлен в 1945 году. Тогда синоптики зафиксировали температуру воздуха 31,6 ° C.

Ранее News.ru писал о том, что прохладная погода придёт в Москву в начале августа. Температура воздуха понизится до +8 градусов. Однако синоптики говорят, что надежду на тёплый конец лета терять не стоит.