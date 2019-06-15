https://static.news.ru/photo/2b2050ae-9044-11e9-bc36-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Oliver Berg/dpa/Global Look Press

Полиция в ФРГ задержала ещё одного подозреваемого в деле об убийстве члена Христианско-демократического союза (ХДС), политика Вальтера Любке.

Убитый занимал должность главы администрации германского округа Кассель. По данным прокуратуры, личность подозреваемого была выявлена по следам ДНК. 65-летнего Любке нашли мёртвым в ночь на 2 июня на его собственном участке с простреленной головой.

Первый подозреваемый по этому делу был задержан 8 июня и затем отпущен на свободу из-за отсутствия доказательств его вины.

Ранее News.ru писал о том, что спецслужбы Германии задержали уроженца Косово по подозрению в финансовой поддержке запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство». Общая сумма переводов составила около 15 тысяч евро.