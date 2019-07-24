https://static.news.ru/photo/53d8f60e-ae17-11e9-a245-fa163e074e61_1024.jpg Петр Порошенко Фото: Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники Государственного бюро расследований не смогли объяснить визит пятого президента Украины Пётр Порошенко, так как его допрос назначен на 25 июля.

Ранее стало известно, что политик посетил ведомство, куда его несколько раз вызывали на допрос.

Порошенко сейчас находится здесь, хотя мы пока не знаем, с какой целью, — цитирует « Громадське » слова пресс-секретаря бюро Анжелики Ивановой.

ГБР Украины открыло ряд производств в отношении Порошенко и других высокопоставленных членов его команды. Всего, по словам директора ведомства Романа Трубы, расследуется 11 уголовных дел по заявлениям граждан.

Речь идёт о преступлениях, связанных с легализацией полученных преступным путём доходов, вмешательством в деятельность судей и другими неправомерными действиями высших должностных лиц, писал News.ru.