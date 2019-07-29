https://static.news.ru/photo/5528334c-b1f2-11e9-ae3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

Двух человек, оказавшихся заблокированными в затопленной пещере на глубине 650 метров, удалось спасти в ФРГ.

Инцидент произошёл 28 июля. Профессиональный подводник и турист спустились в одну из пещер в федеральной земле Баден-Вюртемберг. В тот момент, когда мужчины находились на глубине 650 метров, её затопило.

С радостью могу вам сообщить о том, что потерпевший выведен на поверхность в 10.15 (11.15 мск), он передан медикам. В операции участвовали порядка 90 человек, мы сворачиваем наш штаб, - цитирует РИА Новости представителя пожарной службы города Грабенштетен Андреаса Мюллера.

Он уточнил, что другой заблокированный был эвакуирован несколькими часами ранее.

Как писал News.ru, британский дайвер Джош Брэтчли не смог самостоятельно выбраться из подводной пещеры. Ему удалось выжить в ней целые сутки. В прошлом году Брэтчли участвовал в спасении из затопленной пещеры 12 школьников. В этот раз он с командой работал на озере в американском штате Теннесси на глубине более ста метров. Из пещеры, которую дайверы изучали, Джош со всеми не выплыл. Спасатели добрались до него спустя сутки. Он ждал их, используя для дыхания воздушный карман. По словам спасателей, дайвер был спокоен.