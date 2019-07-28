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В эстонском городе Лихула предложили установить копию монумента солдату в форме СС, который ранее был установлен там и позднее демонтирован.

С этим предложением некоммерческая организация «Клуб друзей Эстонского легиона» обратилась к руководству волости Ляэнаранна. Старейшина этой местности Микка Пиккметс заявил, что волостное собрание обсудит этот вопрос на заседании 22 августа, сообщил портал IRR .

Изваяние представляет собой солдата СС с автоматом и эмблемой 20-й эстонской дивизии. Оно впервые было установлено в городе Пярну в 2002 году, однако после ряда протестов демонтировано. В 2004 году его установили на кладбище Лихула. Но под международным давлением власти снова удалили монумент.

Как ранее писал News.ru, комиссия при министерстве юстиции Эстонии оценила ущерб от оккупации страны Советским Союзом. Сумма равняется €1,2 млрд (92 млрд рублей).