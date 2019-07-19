https://static.news.ru/photo/1051e618-aa32-11e9-ac95-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин в Дрездене Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Экскурсии по «путинским местам» могут быть организованы в Германии. Об этом задумались в департаменте по туризму Дрездена.

Такие туры, как предполагается, будут ориентированы исключительно на русскоязычных туристов, сообщил управляющий директор ведомства Юрген Аманн.

Думаю, что россиянам может быть любопытна эта часть истории Дрездена, — цитирует его РИА Новости .

Вместе с тем, отметил представитель департамента, на путешественников из других стран ставку не делают, так как интерес европейских туристов «в основном сосредоточен на архитектуре и искусстве».

Основными местами показа, как предполагается, могут стать здание, где работали офицеры советского Комитета госбезопасности, и трёхкомнатная квартира семьи Путиных. Однако пока что не совсем понятно, как организовывать показы: в «доме КГБ» сейчас располагаются офисы, а в квартире живёт семья с двумя детьми.

Ранее, как рассказывал News.ru, журналисты составили видеосборник пословиц и поговорок, которые в публичных выступлениях периодически произносит российский лидер. В общей сложности было отобрано три десятка высказываний президента.