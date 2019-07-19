Трактор подорвался на взрывном устройстве в самопровозглашённой Донецкой народной республике. Инцидент произошёл, когда сельхозтехнику перегоняли с одного поля на другое.
Пострадал водитель машины. Ему была оказана медицинская помощь, однако от дальнейшей госпитализации мужчина отказался, сообщили в
Что касается трактора, то он получил значительные повреждения рамы, двигателя, кабины и шасси. Ремонту он не подлежит.
Ранее, как писал News.ru, двое детей погибли из-за подрыва бомбы на Украине. Опасное устройство лежало в сейфе их дедушки, который решили исследовать внуки.