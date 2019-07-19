https://static.news.ru/photo/08aaea60-aac6-11e9-af4b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: agromania.com.ua

Трактор подорвался на взрывном устройстве в самопровозглашённой Донецкой народной республике. Инцидент произошёл, когда сельхозтехнику перегоняли с одного поля на другое.

Пострадал водитель машины. Ему была оказана медицинская помощь, однако от дальнейшей госпитализации мужчина отказался, сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

Что касается трактора, то он получил значительные повреждения рамы, двигателя, кабины и шасси. Ремонту он не подлежит.

Ранее, как писал News.ru, двое детей погибли из-за подрыва бомбы на Украине. Опасное устройство лежало в сейфе их дедушки, который решили исследовать внуки.